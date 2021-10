Quase seis anos depois do lançamento de "25", Adele voltou com um novo single. "Easy On Me" é a primeira amostra do próximo álbum da artista britânica ("30") e chegou na passada sexta-feira, dia 15 de outubro, à meia-noite em ponto, a todos os serviços de streaming de música.

Em menos de 24 horas, a canção registou um número recorde de reproduções no Spotify. "Adele atingiu um novo recorde. Na sexta-feira, dia 15 de outubro, 'Easy On Me', de Adele, tornou-se na canção mais reproduzida em apenas um dia", revelou o serviço de streaming.

O novo single da cantora britânica bateu o recorde do tema "Butter", dos BTS, que tinha conquistado 20,9 milhões de streams em maio.

No fim de semana de estreia, no Spotify, "Easy On Me" foi ouvida mais de 40 milhões de vezes.

"30", o novo disco de Adele, tem edição marcada para 19 de novembro e sucede a "25", editado em 2015.

Na sua conta no Instagram, a britânica partilhou uma carta com os fãs. "30. certamente não estava nem perto de onde esperava estar quando comecei a criar este álbum, há quase três anos. Muito pelo contrário, na verdade. Confio na rotina e na consistência para me sentir segura, sempre me senti. E, no entanto, lá estava eu ​​conscientemente – até de bom grado, a ir para um labirinto de confusão absoluta e turbulência interior", começa por frisar.

"Aprendi muitas verdades incontornáveis ​​sobre mim mesma ao longo do caminho. Derrubei muitas camadas, mas também me envolvi em outras novas. (...) Sinto que finalmente encontrei os meus sentimentos novamente. Diria que nunca me senti tanto em paz na minha vida. E então, estou pronta para finalmente lançar este álbum", confessa Adele.

"Era o meu tudo ou nada durante o período mais turbulento da minha vida. Quando estava a escrever, isto foi um amigo que veio com uma garrafa de vinho e comida para me animar. O meu sábio amigo que sempre me dá os melhores conselhos", acrescenta a artista nas redes sociais.

"Aquele amigo que, não importa o que aconteça, se preocupa comigo mesmo depois de eu deixar de me preocupar com eles porque estava tão consumida pela minha própria dor. Reconstruí meticulosamente a minha casa e o meu coração desde então e este álbum narra isso. Casa é onde o coração está", remata.