"Blow" é o novo single de Ed Sheeran e conta com a participação de Bruno Mars e Chris Stapleton. O videoclip do tema, que fará parte do disco "No. 6 Collaborations Project", foi revelado esta segunda-feira, dia 8 de julho.

No vídeo, os três artistas são personificados em mulheres que dão vida a corpo a divas do rock. As personagens são interpretadas por Cheyenne Haynes, Cherish Water e Jordan Kelly DeBarge.

Veja o vídeo: