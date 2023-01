Jeremy Renner recebeu alta do hospital e está a recuperar na sua casa com a família, após o grave acidente com um limpa-neves que sofreu no primeiro dia de 2023.

A atualização sobre estado de saúde foi dada pelo próprio nas redes sociais.

·

"Tirando um pouco de confusão mental durante a recuperação, estava muito entusiasmado por ver o episódio 201 [episódio 01 da temporada 2] com a minha família em casa", escreveu na resposta a uma mensagem da sua série "Mayor of Kingstown" sobre a estreia da segunda temporada.

Após o acidente quando estava a ajudar um membro da sua família que ficou com o carro preso na neve, a imprensa norte-americana avançou agora que Renner tem pela frente "uma longa jornada para a recuperação", provavelmente de dois anos.

Oficialmente, o ator foi operado duas vezes a "ferimentos extensos" numa perna e outras partes do corpo e estava em "estado crítico, mas estável". No entanto, agora vários amigos dizem que os ferimentos eram "muito mais graves" do que temiam e que quase se esvaiu em sangue e morreu enquanto não chegava o auxílio médico.

Jeremy Renner popularizou-se pela sua interpretação do herói da Marvel Hawkeye, nos filmes do Universo Cinematográfico Marvel e na série em nome próprio no Disney+.

Foi também nomeado ao Óscar duas vezes, na categoria de Melhor Ator Secundário pelo seu papel no filme "A Cidade", e para Melhor Ator no filme de Kathryn Bigelow "Estado de Guerra".

Atualmente estava mais envolvido na série "Mayor of Kingstwon", da Paramount+, que está em exibição em Portugal no serviço de streaming SkyShowtime.