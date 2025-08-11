Emma Thompson esteve este fim de semana na 78.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Locarno, na Suíça, para receber o prémio Leopard Club Award. Durante um painel no sábado, 9 de agosto, a atriz britânica contou que, no final dos anos 1990, foi convidada por Donald Trump para jantar.

No festival suíço, a atriz contou que, enquanto filmava "Escândalos do Candidato" (1998), filme inspirado na campanha presidencial de Bill Clinton de 1992, recebeu uma chamada do atual presidente dos Estados Unidos. "O telefone tocou no meu camarim e era o Donald Trump", disse Emma Thompson, segundo o Hollywood Reporter. "Pensei que fosse uma piada. 'Olá, é o Donald Trump'. Eu respondi: 'Como posso ajudar?'... Pensei que precisava de indicações para chegar a algum sítio. Ele disse: 'Gostava muito que ficasse num dos meus belos imóveis, e talvez pudéssemos jantar'", contou.

A britânica lembrou que que recebeu um telefonema de Trump no mesmo dia em que foi confirmado o divórcio do seu primeiro marido, o também ator Kenneth Branagh. Na altura, o magnata norte-americano tinha-se separado recentemente da sua segunda mulher, Marla Maples.

"Percebi que, nesse mesmo dia, o meu divórcio tinha finalmente sido concluído (...) Aposto que ele tem pessoas a procurar por todo o lado pessoas adequadas para convidar e todas divorciadas simpáticas. Ele encontrou o número do meu camarim! Isso é perseguição! Portanto, sim, podia ter saído para jantar com Donald Trump. Podia ter mudado o rumo da história americana", gracejou a atriz.

Esta não foi a primeira vez que Emma Thompson partilhou a história. Em 2017, a atriz contou ao apresentador de televisão sueco Fredrik Skavlan que, ao receber a chamada, ficou sem saber. "Estava sozinha e disse apenas: ‘OK, depois ligo-te! Muito obrigado por teres telefonado’", contou.

"Podias ser a primeira-dama. Podias ter conseguido travá-lo!", gracejou o apresentador.