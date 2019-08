A coreografia tem estreia marcada para as 22:00, no mercado municipal da cidade alentejana, estando a apresentação, com entrada livre, inserida na programação do festival Artes à Rua, que decorre, em Évora, até 5 de setembro, organizado pelo município.

Segundo a companhia, a nova criação é "inspirada na obra com o mesmo título de José Saramago" e resulta de "um percurso de experimentação coreográfica em torno do comportamento do corpo humano perante situações de crise e violência".

"Os conflitos interiores, o medo, o individualismo como forma natural de existir e as questões éticas e morais associadas ao comportamento em sociedade elencam a natureza temática e comportamental dos bailarinos. Em cena, a natureza humana é exposta de forma crua, sem emoção, para suscitar ativação do espectador", resumiu a CDCE.