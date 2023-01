Esta quarta-feira, dia 11 de janeiro, Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques receberam Cristina Ferreira em "As Três da Manhã". Apesar de estar de férias, a humorista marcou presença no programa das manhãs da Rádio Renascença para conversar com diretora de entretenimento e ficção da TVI.

No final da conversa, a apresentadora foi desafiada a participar na rubrica "Desculpa, mas vais ter de perguntar". "Cristina Ferreira foi hoje 'A Quarta da Manhã' e não escapou às perguntas incómodas da Ana, Joana e Inês em mais um 'Desculpa, mas vais ter de perguntar'", resume a RR nas redes sociais.

"Dizem que és muito generosa com as pessoas com quem trabalhas, é por isso que, às vezes, gostas de lhes fazer a cama?", perguntou Ana Galvão, lendo uma pergunta escrita pelas colegas. "Olha, por acaso, nunca fiz, mas desde de miúda que sei esticar bem os lençóis e sei muito bem colocar as almofadas -e não são muitas porque dizem que quem tem muitas almofadas é rico e chique", gracejou Cristina Ferreira.

"Cristina Ferreira: com bilhetes a 19 euros na 'Cristina Talks' já dá para pagar um indemnização à SIC ou ainda tens de fazer o Multiusos de Guimarães?", perguntou Inês Lopes Gonçalves. "Se as pessoas soubessem quanto é que custa o Altice [Arena], quanto é que custa pôr tudo aquilo que vamos ter de pôr no Altice... se calhar pensavam melhor no propósito desta 'talks' e que não é ganhar dinheiro", frisou a apresentadora.

Veja aqui o vídeo.