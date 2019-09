"She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement" é escrito pelas jornalistas do The Ney York Times que revelaram as primeiras acusações contra o poderoso produtor de cinema.

Um livro escrito pelas duas jornalistas que em 2017 foram as primeiras a relatar sobre as acusações de agressão sexual contra o produtor de cinema Harvey Weinstein revela que o seu irmão tentou em vão que ele pedisse ajuda para enfrentar a sua "má conduta". O livro, que estará à venda a partir desta terça-feira, publica integramente uma carta escrita por Bob Weinstein ao seu irmão em 2015 e detalha como uma advogada do produtor de Hollywood tentou manchar a reputação das suas supostas vítimas para desacreditá-las. Os artigos das jornalistas Jodi Kantor e Megan Twohey, do jornal The New York Times, revelaram as acusações contra Weinstein que deram origem ao movimento #MeToo contra o abuso sexual. "Com a sua má conduta envergonhou a família e a empresa", escreveu Bob Weinstein ao seu irmão e sócio na produtora de cinema. Continuar a ler "A sua reação foi uma vez mais colocar a culpa na vítima", reforçou. "Se você acha que não há problemas com a sua má conduta [...] então conte à sua esposa e à sua família", desafiou. A carta foi publicada parcialmente pelo New York Times. Bob Weinstein disse às autoras do livro que vinculou equivocadamente os problemas de seu irmão a um vício em sexo e que se cansou de tentar fazer com que mudasse. "Cansei-me... Disse: 'dou-me por vencido'". O livro "She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement" [Ela disse: Revelar a história de assédio sexual que ajudou a lançar um movimento], publicado pela editora Penguin, identifica fontes e vítimas antes anónimas e contém novas informações sobre a rede de acordos legais secretos que mantiveram ocultas as acusações. Uma das advogados de Weinstein, Lisa Bloom, acompanhou-o ao Times antes que a história inicial fosse publicada há dois anos para apresentar informações destinadas a desacreditar as suas acusadoras. Esta segunda-feira, Bloom disse às autoras que "lamentava profundamente" ter representado Weinstein e que tinha cometido um "erro colossal". Outrora um dos homens mais influentes de Hollywood, Weinstein, 67 anos, foi acusado de assédio e agressão sexual por mais de 80 mulheres, incluindo estrelas como Angelina Jolie e Ashley Judd. O cofundador da Miramax e produtor de "Pulp Fiction" sempre insistiu que os seus relacionamentos sexuais eram consensuais. No mês passado, um juiz de Nova Iorque adiou o seu julgamento por agressão sexual para janeiro.