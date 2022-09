“Maria Firmina dos Reis não é alguém casual, alguém que estava na fila de homenageados da Flip. Ela tem a força da autoria individual, uma mulher negra no Maranhão do século XIX, lutando pra ser reconhecida pela letra”, frisou o curador e professor Pedro Meira Monteiro.

Firmina é reconhecida como a primeira mulher a publicar um romance no Brasil, com o título "Úrsula", de 1859, que retrata pessoas escravizadas envolvidas em triângulos amorosos, numa época em que os negros vivam num Brasil cuja economia estava balizada no regime escravocrata, que só terminou em 1888.

Esta será a primeira vez que uma mulher negra será homenageada na festa literária mais tradicional do Brasil, que terá três curadores: a jornalista e editora Fernanda Bastos e os professores Milena Britto e Pedro Meira Monteiro.

Entre as atrações internacionais de mais impacto estão as francesas Annie Ernaux e Nastassja Martin, o chileno Benjamín Labatut, a cubana Teresa Cárdenas, a belga Béssora, a argentina Cecília Pavón, e Ladee Hubbard dos Estados Unidos.

A escritora e professora de literatura comparada na Universidade Columbia Saidiya Hartman está na programação principal como importante expoente do pensamento negro contemporâneo, e desenvolve investigações nos campos da história da escravidão e literatura afro-americana.

Entre os autores brasileiros já anunciados destacam-se nomes como Cidinha Silva, Lilia Schwarcz, Luciany Aparecida, Lenora de Barros, Ricardo Aleixo, Ricardo Lísias e Geovani Martins.

A 20.ª edição da Flip, que também terá como tema informal a ideia de "Ver o Invisível", será a primeira presencial desde o início da pandemia de COVID-19, em 2020. Os ingressos vão custar 120 reais (cerca de 23 euros) por mesa de debate, mas é possível ver sem pagar.

Estão previstas 17 mesas de debate, com a presença de autores brasileiros e estrangeiros.

Pela primeira vez, haverá também uma homenagem a um intelectual vivo a ser realizada pela fotógrafa documentarista paraense Nay Jinknss, que celebrará a obra da também fotógrafa Claudia Andujar.

A programação do evento, que voltará a ser presencial depois de duas edições digitais em razão da pandemia de COVID-19, decorre de 23 a 27 de novembro, em Paraty, cidade histórica do estado brasileiro do Rio de Janeiro.