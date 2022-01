Fonte do teatro municipal explicou à agência Lusa que a peça estará em cena de 14 a 23 de janeiro, e contará com uma sessão extra no dia 18.

As sessões dos dias 12 e 13 foram canceladas, pelo que a troca ou devolução dos bilhetes terá de ser feita na bilheteira do teatro municipal ou ‘online’ pela bilheteira BOL.

“Uma Dança das Florestas”, do escritor nigeriano Wole Soyinka, Nobel da Literatura em 1986, é a peça com que o Teatro Municipal S. Luiz abre a temporada de espetáculos de 2022.

A peça tem encenação e dramaturgia de Zia Soares, diretora artística do Teatro Griot, e interpretação de Ana Valentim, Cláudio Silva, Gio Lourenço, Júlio Mesquita, Matamba Joaquim, Miguel Sermão, Rita Cruz e Vera Cruz.

A programação do São Luiz para os mais novos arranca a 13 de janeiro com "Não", peça resultante do encontro entre o encenador italiano Giacomo Scalisi e o escritor português Afonso Cruz, que fala da importância da negativa e da recusa, sempre que ela tiver de existir.