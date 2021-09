Joana Marques, Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves, apresentadoras do programa das manhãs Rádio Renascença, adaptaram a canção "The Rhythm of the Night". Na versão, "As Três da Manhã" falam sobre a reabertura das discotecas, no dia 1 de outubro.

"A música 'd'As Três da Manhã' sobre a reabertura das discotecas. Preparados para desbundar na pista de dança? Que grande nóia. Vai ser muito fixe! (Será que ainda se usam estas expressões?)", graceja a Rádio Renascença nas redes sociais.

Veja o vídeo: