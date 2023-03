Uma réplica do templo Sagrada Família, em Barcelona, construída com centenas de milhares de peças Lego, é uma das novidades do certame, que irá ocupar mais de 9.000 metros quadrados de exposição na Exposte – Pavilhão de Feiras e Exposições, nas Caldas da Rainha, no distrito de Leiria.

A peça, com três metros de altura por três de largura e três de profundidade, “está a ser construída há dois anos”, em Colónia, na Alemanha, de onde será transportada “em caixas de madeira construídas pelo seu autor [Jurgen Bramigk]", divulgou hoje a organização.

A peça chegará dividida em módulos que “serão depois novamente montados” para a exposição, à semelhança do que já foi feito em 2019, ano em que o mesmo construtor participou no evento com uma réplica da Catedral de Colónia, com mais de dois metros de comprimento, e que voltará este ano a integrar a mostra.

Segunda Dina Santos, o evento conta já com “mais de duas dezenas de construtores inscritos”, número que até inauguração, em 28 de outubro, “poderá aumentar face à manifestação de interesse de amantes de Lego em mostrarem as suas construções”.

Sem conseguir precisar o número exato de peças usadas no evento, a organizadora assegura que “vários milhões” serão usadas na construção de mega cidades, cenários, estações de comboios, monumentos, esculturas e várias construções temáticas como ninjas, figuras de “Star Wars” ou uma mesa de Lego ‘vintage’.

O certame vocacionado para famílias irá ainda contar com uma zona de convívio para os adultos e uma zona para crianças, com insufláveis e uma área de construção livre, com centenas de peças disponíveis e a realização de concursos para os participantes.

'Workshops' e um espaço de animação, dinamizados pelas forças de segurança no exterior da Expoeste, são outras das atividades através das quais o Caldas Fan Event pretende atrair “cerca de 30 mil visitantes” e afirmar Caldas da Rainha como “a capital das construções em Lego”, disse João Carlos Costa, na apresentação do evento, realizada hoje na Câmara das Caldas da Rainha, parceira da organização.

Entre as novidades desta edição conta-se ainda a pintura de um grafíti na Praça 5 de Outubro, em que serão retratadas as peças da “Rota Bordaliana”, construídas em Lego e que integraram a exposição de 2019.

O evento, que se realiza pela terceira vez na cidade (depois da primeira edição em 2015 e a segunda em 2019), pretende ainda ser o mote para o desenvolvimento de projetos como “a criação da primeira sala no mundo onde as crianças possam, ao longo de todo o ano, fazer construções Lego, gratuitamente”, anunciou João Carlos Costa.

Sem o apoio da marca Lego, o evento é inteiramente custeado por parceiros locais e regionais, que suportam as deslocações, alojamento e refeições dos construtores e equipas de montagem das construções, que começam a ser feitas uma semana antes da abertura da exposição.

O Caldas Fan Event é de entrada grátis para crianças até aos 4 anos, tendo os bilhetes o custo de três euros para crianças entre os 5 e os 11 anos e de três euros para maiores de 12 anos.