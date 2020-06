Intitulada "The Soft and Weak Are Companions of Life" ("O suave e o frágil são companheiros da vida"), a mostra, com desenhos e vídeos, ficará patente naquele espaço, em Lisboa, até 29 de agosto, de acordo com a organização.

Devido às medidas de segurança exigidas para combater a pandemia COVID-19, não se realizará uma inauguração da mostra, indicou a Kunsthalle, em comunicado.

No seu trabalho, Zheng Bo tenta reduzir a distância que foi crescendo ao longo do tempo entre os seres humanos e o mundo vegetal, na consciência de que as pessoas, que começaram a viver cada vez mais nas cidades, passaram a desconhecer o nome das plantas que as rodeiam.