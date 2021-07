Na rubrica do programa "As Três da Manhã", a humorista analisou ainda o apoio de Manuel Luís Goucha à antiga comentadora do "Você na TV", da TVI.

Em "Extremamente Desagradável", Joana Marques recordou a entrevista da candidata à SIC Notícias. "O Manuel Luís Goucha é um homem independente que apoiou a pessoa que está no partido que tem o perfil adequado para a sua missão. Naquele momento em nós ainda não conhecíamos o que viria a acorrer com o senhor engenheiro José Sócrates, o Manuel Luís Goucha apoiou-o como, aliás, apoiou o povo português. Apoiou no cavalo certo, o senhor engenheiro Sócrates ganhou", lembrou Suzana Garcia.

"O Goucha é um talismã, é só para dar sorte, é tipo uma patinha de coelho. Ela [Suzana Garcia] disse que apoiou o 'cavalo certo', como se isto fosse hipismo. Houve uma confusão de verbos", brincou a humorista.

Veja o vídeo: