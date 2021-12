Na semana passada, a RTP1 realizou a tradicional emissão especial de "Natal dos Hospitais". Nas redes sociais, o cantor Leandro desabafou sobre o programa, onde não participou.

Já na emissão desta segunda-feira, dia 20 de dezembro, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou a emissão especial da RTP1 e ausência do artista português. "O Leandro esteve lá, mas à última hora recusou-se a subir a palco e foi embora", relembrou a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã".

Veja o vídeo: