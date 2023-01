Este sábado, dia 14 de janeiro, Cristina Ferreira apresentou a segunda edição de Cristina Talks. No total, marcaram presença na Altice Arena, em Lisboa, 10 mil pessoas.

Na sua conta no Instagram, Joana Marques revelou que marcou presença no evento. Nas redes sociais, vários seguidores da humorista tentaram saber se as participações da apresentadora e dos convidados do evento iriam ser analisadas na rubrica "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença.

"Dia 23 de janeiro é já amanhã", respondeu a humorista na sua conta no Twitter.