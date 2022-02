O resultado de dez residências artísticas realizadas durante a primeira edição do Ciclo de Música Exploratória Portuguesa, realizado em 2021, é revelado no sábado em Leiria, em exposição e livro produzidos pela associação Fade In.

“10 artistas emissores 10 artistas recetores” reflete o desafio lançado pela associação de Leiria a dez artistas de diferentes áreas: acompanhar cada um dos concertos do ciclo para, a partir daí, criarem uma obra de arte original, inspirada na música, performance e ambiente vivido.

O lançamento do livro e a inauguração da exposição, na sede da Leiria Cidade da Música UNESCO, fecha o primeiro Ciclo de Música Exploratória Portuguesa, que levou a espaços culturais e patrimonialmente relevantes da cidade um conjunto de artistas e projetos da música experimental nacional, como são Sei Miguel Trio, HHY & The Macumbas, Joana Guerra ou Telectu.

Desses dez concertos nasceram trabalhos de fotografia, escultura, pintura, instalação, produção literária, ensaios, colagem digital e colagem analógica, assinados pelo urbanólogo Pedro Trindade, a fotógrafa Vilma Serrano, os artistas plásticos Sílvia Patrício, António Palmeira, João Pombeiro e Simão Matos, o investigador Pedro Miguel, o escritor Paulo Kellerman, o agitador cultural Gui Garrido e o escultor João Siopa.

O Ciclo de Música Exploratória Portuguesa assinalou duas décadas de atividade do Fade In Festival, o projeto com maior longevidade da associação.

A Fade In anunciou estar já a preparar a segunda edição do ciclo, que continuará a privilegiar artistas portugueses, em dez espetáculos que vão acontecer em vários espaços de Leiria, de maio a outubro.