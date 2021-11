De acordo com a Universal Music Portugal, num comunicado hoje divulgado, Sara Correia “embarca numa digressão, no âmbito do Festival do Fado, que a levará a quatro capitais da América Latina”.

A fadista atua no domingo, dia 21 de novembro, na Cidade do Panamá, no Ateneo Ciudad del Saber, no dia 22, em Bogotá, no Teatro Mayor Julio Santo Domingo, no dia 23, em Santiago do Chile, no Teatro de las Artes, e, no dia 26 de novembro, em Buenos Aires, no Centro Cultural Kirchner.

Entretanto, na quinta-feira, Sara Correia saberá se é um dos vencedores da 22.ª edição dos Grammy Latinos.

A fadista está indicada para o Grammy Latino de melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa, com “Do Coração”.

Editado em setembro do ano passado, “Do Coração” é o segundo álbum de Sara Correia, no qual disse ter aberto a porta a outras influências, para lá do fado, como contou na altura à agência Lusa.

O álbum conta com temas escritos e compostos por vários nomes, como Diogo Clemente – que também assina a produção -, Joana Espadinha, Luísa Sobral, Jorge Cruz, Carolina Deslandes e António Zambujo, com quem Sara Correia gravou um dueto.

De acordo com a Universal, Sara Correia “foi escolhida para apresentar uma das categorias na pré-gala dos Grammy Latinos”.

Além de Sara Correia, a lista de nomeados da edição deste ano dos Grammy Latinos inclui mais dois músicos portugueses.

O álbum “BPM”, de Salvador Sobral, está nomeado na categoria de melhor engenharia de som, pelo trabalho de Nelson Carvalho (engenheiro de gravação), Leo Aldrey, Rafael Giner (engenheiros de mistura) e Tiago Sousa (engenheiro de masterização).

A cantora Carolina Deslandes surge entre os nomeados do Grammy Latino de melhor vídeo em versão longa com “Mulher”, realizado por Filipe Correia dos Santos.

Desde que surgiu em Madrid, em 2011, o Festival do Fado, no âmbito do qual Sara Correia atua, tem vindo a expandir-se à América Latina (Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, Bogotá, Santiago do Chile, Cidade do Panamá e Lima), a Marrocos (Rabat) e, em Espanha, a cidades como Sevilha e Barcelona, entre outros locais.