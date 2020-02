De acordo com a empresa de agenciamento e produção cultural Fado in a Box, Sílvia Pérez Cruz atua em Braga a 17 de abril, em Ílhavo a 18 de abril, em Lisboa a 6 de junho, no Porto a 21 de junho e, em Monsaraz, a 3 de julho.

A cantora regressa a Portugal para apresentar “Farsa”, álbum que irá editar na primavera e que “criou a partir de conversas com outras disciplinas artísticas como o teatro, o cinema, a dança, a poesia, a pintura ou o cinema de animação”.

“Gravado entre 2019 e 2020, ‘Farsa (género impossível)’ responde à inquietação da artista em relação à dualidade do que se mostra e o que realmente somos. De como sobrevive a fragilidade interior nestes tempos em que o superficial é tão arrasador, que o que se vê pode chegar a confundir-se com o que se escuta”, refere a Fado in a Box.

Para “continuar a explorar estas inquietações”, a cantora irá apresentar em Portugal concertos “com três formatos: a solo com guitarra; em trio de violino, contrabaixo, guitarra e voz; e com a Farsa Circus Band, formada por grandiosos músicos da sua geração, com quem se reencontra depois de muitos anos e caminhos próprios de pesquisa e amor à música”.