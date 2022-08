Organizado pela associação Vozes do Côa, este evento vai decorrer no dia 1 de outubro e tem a particularidade de se realizar numa aldeia rural (Fatela), apostando num cariz “fortemente urbano”, bem como na participação das mulheres, na realização de atividades para diferentes faixas etárias e num diálogo entre a música tradicional e contemporânea, devendo assim contribuir para contrariar “ideias habitualmente ligadas ao interior, como o isolamento e de marasmo cultural”.

“Em palco estarão quatro bandas francesas e seis portuguesas. Haverá duas exposições de arte, uma a decorrer na Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade, no Fundão, e a outra no local do evento, o pavilhão do Anjo da Guarda na Fatela”.

Segundo a organização, o evento tem início às 15h00 e pelo palco da Fatela Sónica vão passar as bandas francesas Fracture (Paris), Kapo Blod (Bordéus), The Dead Ritons (Pontarlier) e 1984 (Metz).

Juntam-se-lhes as bandas portuguesas Fatelas (Fatela), (do)Fundo do Poço (Oliveira do Hospital), Crab Monsters (Castelo Branco e Sabugal), Jerónimo & Instantâneos (Valverde e Albufeira), Falcata (Lisboa) e Pink Pussycats From Hell (Lisboa).

O evento contará ainda com a atuação do grupo de bombos Os Fatelas (Fatela).

No próprio dia e local do evento decorre uma exposição comemorativa dos 40 anos da mais antiga banda punk portuguesa em atividade, Mata-Ratos.

Também no âmbito deste evento, entre os dias 30 de setembro e 15 de outubro, estará patente, na Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade, no Fundão, uma exposição conjunta de artes gráficas do artista francês Alteau e da artista portuense Ana Louro.

No dia do evento decorrerão na Fatela diversas atividades destinadas aos mais novos como, por exemplo, projeção de filmes de desenhos animados, jogos recreativos e concurso de desenho.

Os bilhetes podem ser adquiridos no próprio dia no local, ou antecipadamente através do endereço de e-mail fatelasonica@gmail.com.

A entrada é gratuita para crianças até aos 7 anos e para quem tenha 70 anos ou idade superior.

O evento conta com o apoio da Câmara do Fundão e da Freguesia da Fatela.