Os 15 anos de "Feeding the Machine", o álbum de estreia dos X-Wife, são celebrados ao longo do mês de novembro com concertos em várias cidades nacionais. A digressão arrancou em Santa Maria da Feira, tendo depois passado pelo Porto, Leiria e Aveiro.

Esta quinta-feira, 14 de novembro, o primeiro disco do trio portuense será revisitado no Musicbox Lisboa, a partir das 22 horas. Seguem-se atuações no Club, em Vila Real, a 16 de novembro; no Carmo'81, em Viseu, a 22 de novembro; e no Salão Brazil, em Coimbra, a 23 de novembro.

"Eis uma oportunidade rara para ver João Vieira, Rui Maia e Fernando Sousa de regresso às suas raízes como 'power trio' acompanhados de uma caixa de ritmos e muita energia", anuncia a promotora.

Editado pela Nortesul em 2004, "Feeding The Machine" foi o sucessor de "Rockin' Rio EP" (2003) e marcou a estreia dos X-Wife no formato LP. Desde então, o grupo editou mais quatro álbuns, todos inspirados pelo pós-punk e eletrónica. O mais recente, homónimo, data de 2018.