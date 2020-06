O júri do prémio sublinha que os dois eventos representam “os pontos de encontro mais importantes do livro, os escritores, os leitores e a cultura no mundo”.

A Feira de Guadalajara e o Festival Hay “reúnem uma grande variedade de públicos em torno da literatura e congregam centenas de milhares de visitantes por ano para incentivar o hábito de leitura entre eles” e “também contribuem decisivamente para reforçar as indústrias culturais e torná-las sustentáveis”, realça ainda o jurado.

A Feira Internacional do Livro de Guadalajara foi impulsionada em 1987 pela universidade daquela cidade mexicana, tendo-se convertido num fenómeno literário universal, com uma enorme impacto popular e uma grande participação, constituindo um grande foco de projeção da língua espanhola.