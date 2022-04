Com organização conjunta da companhia ESTE – Estação Teatral e do Município do Fundão, o evento promove debates e encontros comerciais, procura promover intercâmbios comerciais entre companhias e gestores culturais do mercado ibérico, e também integra uma componente de espetáculos, para a qual já foram apresentadas mais de 500 sugestões.

“Foram recebidas 571 propostas de espetáculos de teatro, dança e circo e rua, oriundos de 11 países”.

Segundo detalhou a organização, estas propostas representam um aumento de 60% e são provenientes de Portugal, Espanha, Brasil, Argentina, México, Chile, Colômbia, Dinamarca, França, Itália e Alemanha”.

A ESTE explicou ainda que o processo de avaliação para os 16 espetáculos a programar está em curso, prevendo-se o final do mês como prazo para divulgação dos resultados junto das companhias.

Para a outra componente do certame, está a decorrer até ao dia 6 de junho o período de convocatórias para os agentes culturais que queiram marcar presença no evento.

“As inscrições estão abertas para programadores, responsáveis de programação de Festivais e Feiras de artes do espetáculo, distribuidores, companhias e meios de comunicação”.

O regulamento da convocatória e respetivo formulário de inscrição está disponível no endereço da internet www.feiraiberica.pt.