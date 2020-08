Até 20 de setembro, de quarta a domingo, a associação, sediada na antiga Fábrica da Cerveja da Vila Adentro de Faro, acolhe debates, performances, concertos de jazz, de bandas de originais e solistas, DJ e ‘selectors’, uma exposição de escultura e ‘stand up comedy’.

“É uma feira de criativos e não de objetos. Queremos estimular os criativos e juntar pessoas para que se conheçam”, afirmou à Lusa Mauro Amaral, um dos promotores do evento, destacando que os debates temáticos pretendem “criar momentos” onde os artistas se possam “confrontar uns com os outros” para que “se possam criar sinergias e novos projetos”.

Para Mauro Amaral, a Feira Kriativa 2.0 serve também para “contribuir financeiramente” para os mais de 200 profissionais envolvidos, algo “já importante em qualquer altura para a microeconomia cultural, mas ainda mais importante agora”.

À quarta-feira decorrem as Quartas Kriativas com debates, performances e concertos de solistas e o primeiro debate acontece hoje, às 18:00, sob o tema “Resiliência e abandono”.

Como convidados estarão presentes Carlos Mata (técnico e representante União Audiovisual), Luís Vicente (diretor d’A Companhia de Teatro do Algarve), José Barradas (programador cultural da Casa do Povo de Santo Estêvão) e Paulo Santos (vice-presidente do Município de Faro).

Os próximos serão dedicados à “união e entendimento dos agentes cultuais independentes”, intitulado “Manifesto Faro”, à partilha de experiência da criação em período de confinamento na “Arte Pandémica”, e à “Arte da Memória”, numa reflexão sobre “o que se projeta para o futuro, sem se analisar o passado”.