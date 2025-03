No próximo sábado, a companhia francesa Velboata faz três representações de novo circo em espaços distintos do museu, e no sábado seguinte, dia 22, a poesia vai estar em destaque, com o recital “Mulheres que Escreveram e Não Li”, interpretado por três declamadoras que fazem “uso da palavra e da força” e abordam questões ligadas ao feminismo, disse Marco Lopes.

Em declarações à Lusa, o responsável explicou que a programação para estes dois dias de atividades é demonstrativa da “vida muito dinâmica, muito abrangente e multidisciplinar” do Museu de Faro, que tem procurado “alargar horizontes” para cativar novos públicos e ser cada vez mais um espaço de referência na cidade.

“Aquilo que nós queremos demonstrar é que, na verdade, o museu é muito mais do que um espaço que programa e exibe exposições. Essa é, na verdade, a grande vocação ou a primeira vocação de qualquer museu, mas os museus de hoje em dia, felizmente, são muito mais abrangentes”, considerou.

As atividades previstas para os próximos dois sábados acabam por “demonstrar esse dinamismo, essa força que o Museu Municipal de Faro tem exibido”, com a oferta de “propostas que vão desde música, a momentos de poesia ou de artes mais performativas”, exemplificou, argumentando que assim também é possível “aproximar os diferentes públicos”.

A iniciativa é organizada pela Cooperativa A Bordeirense, com o apoio da Culture Moves Europe, Município de Faro, União de Freguesias de Faro e Associação Recreativa e Cultural de Músicos de Faro, e o programador, Mauro Amaral, disse à Lusa que o primeiro sábado contará com “três espetáculos diferentes” da companhia itinerante francesa Velboata, um com uma “pianista suspensa”, outro com trapezista e mais um na corda bamba.

“E depois, no outro sábado, vamos ter uma estreia absoluta de um espetáculo de poesia muito interessante, “Mulheres que Escreveram e Não Li”, que é uma homenagem às escritoras algarvias menos conhecidas, feito por três ‘performers’ de mulheres”, destacou.

Também no dia 22, está prevista a participação do Coral Infantil Ossónoba e uma atuação do músico JP Simões, referiu Mauro Amaral, adiantando que as fachadas vão também servir como tela para projeções e espetáculos de luz durante o segundo dia do evento.

O público que se deslocar ao Museu de Faro durante estes dois dias vai “ter acesso a uma perspetiva surpreendente, inovadora, original, daquilo que é a interação e a ação entre vários artistas e o próprio edifício do museu”, afirmou, ainda, o diretor do espaço cultural.

Marco Lopes recordou que o Museu Municipal da cidade algarvia está instalado num antigo convento, que é “um lugar notável, monumento nacional, que permite viver e experimentar momentos distintos e de grande beleza” artística e arquitetónica.