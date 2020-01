"Presente" é o nome do próximo disco de Fernando Daniel, que vai servir de mote à nova digressão vai terminar com a estreia do cantor nos palcos dos Coliseus - 24 de outubro no Coliseu do Porto e 7 de novembro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Os bilhetes, incluindo os da categoria especial Golden Circle (que dão acesso a uma zona mais próxima do palco e a um meet & greet com o artista no fim do espectáculo) foram colocados à venda esta quinta-feira, dia 30 de janeiro.

"'Presente'é o título do novo disco, que será lançado muito em breve e que é, sem dúvida, um dos álbuns mais aguardados da música portuguesa em 2020. Depois do sucesso estrondoso do seu disco de estreia, 'Salto' (2018), Fernando Daniel está de volta com um trabalho mais íntimo e completo que muito surpreenderá os seus fãs", frisa a Universal Music em comunicado.