Nascido em 1928, Fernando Guimarães publicou desde 1956 vários livros de poesia e de ensaio, tendo alargado também a sua atividade à ficção e ao teatro.

Os seus trabalhos ensaísticos abordam a literatura portuguesa, sobretudo do período entre o século XIX e a atualidade, e questões relacionadas com a história da estética em Portugal e com a filosofia da arte.

O autor tem também exercido crítica literária, nomeadamente na revista Colóquio/Letras e no Jornal de Letras, Artes e Ideias (JL), e faz parte, como investigador, do Centro de Estudos do Pensamento Português da Universidade Católica Portuguesa.

Recebeu vários prémios literários, designadamente da APE, da Associação Internacional de Críticos Literários, do PEN Clube.

Foram-lhe atribuídos, pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, prémios de tradução de poesia e, considerando o conjunto da sua obra ensaística, a Universidade de Évora concedeu-lhe o Prémio Vergílio Ferreira.

Fernando Guimarães colaborou ainda na apresentação de catálogos de exposições e em outras iniciativas com os artistas plásticos Cruzeiro Seixas, José Rodrigues, Armanda Passos, Flor Campino, Armando Alves, Joana Vasconcelos e Manuel Malheiro.

Na coleção de poesia das Edições Afrontamento tem publicados os livros “O Anel Débil”, “Limites para uma Árvore”, “Poesias Completas — Vol. I: 1952-1988”.