O cantor Fernando Tordo vai expor, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, pinturas da sua autoria, acompanhadas por obras de Júlio Resende inspiradas em canções do também compositor, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o World of Wine (WOW), que vai receber aquela exposição, patente durante o mês de novembro, garante que a mostra vai ser "uma celebração única de arte e música". Além das pinturas, o WOW vai ser também palco de concertos de Fernando Tordo, espetáculos de uma "fusão única entre música e pintura". A mostra inclui obras "com traços emocionais e cores vibrantes" de Fernando Tordo e 13 esquissos de Júlio Resende, datados de 1991 e inspirados em canções como "Cavalo à Solta", "Kyrie" e "Estrela da Tarde".