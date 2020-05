As Festas do pijama do SAPO Mag continuam nestas semanas em que milhões de pessoas em todo o mundo estão em casa para travar a pandemia da COVID-19. Esta terça-feira, dia 26 de maio, a cantora brasileira Ana Vilela será a convidada.

A entrevista poderá ser acompanhada no Instagram do SAPO a partir das 18h00 e será disponibilizada pouco depois aqui no SAPO Mag.

Em 2016, Ana Vilela compôs "Trem-Bala", canção que conquistou os principais tops no Brasil. O tema, que começou por ser mostrado apenas aos seus amigos no Whatsapp, começou a ser sucessivamente partilhada e chegou ao cantor Thiaguinho, ao futebolista Neymar e à modelo Gisele Bundchen, por exemplo.

No início de 2019, "Trem-Bala" foi regravada com David Carreira.

"Promete" e "Que Sorte A Nossa" são outros dos sucessos da artista.

Nas últimas semanas, vários músicos têm participado nas Festas do pijama do SAPO Mag. Recorde aqui as conversas.