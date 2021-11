A sétima edição da Maluga – Festa da Marioneta Luso-Galaica vai apresentar em Caminha, entre 4 e 10 de dezembro, 18 espetáculos, mobilizando, além do público em geral, escolas e utentes de lares e centros de dia, foi hoje divulgado.

Em comunicado, a organização, a cargo da companhia de teatro Krisálida, explicou que o programa inclui “espetáculos em sala, na rua e as oficinas de construção de marionetas para crianças a partir dos 4 anos, apresentando este ano uma estreia para o público escolar, sobre a temática da água, intitulada Gota a Gota a água esgota”.

Os 18 espetáculos vão decorrer em vários espaços de Vila Praia de Âncora.

“Nesta edição a Maluga também regressa aos palcos de Vila Praia de Âncora, com o objetivo de chegar a mais pessoas. Estamos a falar do único festival do Alto Minho que promove a arte da marioneta nas duas regiões transfronteiriças. Queremos que ano após ano se assuma como uma referência em ambos os territórios ", acrescentou Carla Magalhães.

O programa inclui ainda uma exposição de marionetas, intitulada “Envelhecimento (Kri)Ativo - Todos à Cena”, construídas pelos utentes dos lares e centros de dia daquele concelho do distrito de Viana do Castelo.

"Este festival é já uma marca em Caminha e este ano regressamos também a Vila Praia de Âncora. Mas queremos que seja o grande momento da marioneta e das suas várias artes no Alto Minho. Temos uma programação para todas as idades, promovendo sempre a Maluga como um evento para a família”, explicou Carla Magalhães, diretora artística da Krisálida, citada na nota.

O festival resulta de uma parceria da Krisálida com a Câmara Municipal de Caminha e tem o apoio da Direção Geral das Artes (DGARTES), reunindo, como é hábito, companhias de marionetas de Portugal e da Galiza (Espanha).

A edição de 2021 do festival começa a 4 de dezembro, com as Oficinas Criativas de Construção de Marionetas, pela companhia Mircromina de Mondoñedo – Lugo (Galiza), das 10:00 às 12:00, na Biblioteca Municipal de Caminha.

Nesta oficina, as crianças vão construir as suas marionetas a partir de cartão canelado.

A animação itinerante “Família Amor-Feliz à procura do boneco perdido” apresenta-se nas ruas, partir das 11:00, pela companhia Krisálida.

A partir das 15:00, na Praça Conselheiro Silva Torres, em Caminha, acontece o espetáculo “Férias no Mar”, pela companhia Mircromina de Mondoñedo – Lugo, para maiores de 3 anos.

Às 17:00, no Teatro Municipal Valadares, sobe ao palco a peça “A Caixa de Nove Lados”, da companhia de teatro Historioscópio, do Porto.

Para o público em geral, a edição 2021 encerra a 08 de dezembro, em Vila Praia de Âncora, às 10:00 com animação e o “PlayMaluga” na Avenida Dr. Ramos Pereira e, às 15:00, o Teatro em Caixa, de Santa Maria da Feira, apresenta “Ephemeros”.

O Jangada Teatro, de Lousada, encerra o dia com um clássico infantil “Os Três Porquinhos, um musical com marionetas” no Cineteatro dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora.

No entanto, a edição 2021 da Maluga só termina no dia 10, dirigida apenas para os alunos do pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico do concelho de Caminha, com a apresentação da mais recente produção da Krisálida, o espetáculo “Gota a Gota a água esgota”.

A Krisálida é uma companhia profissional de teatro, financiada pela Direção Geral das Artes – DGARTES, que está sediada em Caminha desde 2014 com o objetivo de fomentar o interesse pela cultura, em geral, e pelo teatro em particular.