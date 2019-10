“Vamos iniciar um processo de procura de espaço para uma nova edição”, disse Marta Guerreiro, da PédeXumbo - Associação para a Promoção da Música e Dança, promotora do certame.

A edição deste ano, prevista para agosto nas margens da albufeira de Póvoa e Meadas, em Castelo de Vide, no distrito de Portalegre, foi cancelada, com a organização a prometer que o festival “não vai acabar” e que regressará com um “formato adaptado” aos desafios emergentes.

Contactado pela Lusa na segunda-feira, o presidente do município alentejano, António Pita, lamentou a decisão da organização do festival, depois de esta, na passada sexta-feira, ter comunicado que o futuro do Andanças não passa por Castelo de Vide.

"Com a saída do Andanças, que tinha sempre impacto na nossa economia, vamos voltar a realizar as festas de Santa Maria d´Agosto e aumentar mais uma semana a prova desportiva Castelo de Vide Cup”, avançou o autarca.