Em entrevistas, os The Black Mamba revelaram que o tema "Love is on my side" foi inspirado numa história de uma prostituta de Amesterdão. "Nós escrevemos esta música com a esperança de estarmos nesta posição e que ela pudesse ouvir a música porque nós não temos o contacto dela, já nem do nome dela nos lembramos. E esta é a história dela, é uma história super triste, desde que saiu dos países de leste, cheia de sonhos, cheia de paixões e depois problemas de adição de droga, toxicodependência que depois a levaram à prostituição", contou Tatanka à RTP1.

Esta semana, o jornal Het Parool, dos Países Baixos, decidiu lançar uma campanha para encontrar a mulher que inspirou os The Black Mamba. "Procura-se a prostituta de Amesterdão sobre quem Portugal canta no Festival Eurovisão da Canção", escreve o jornal no título da publicação.

"Não têm ideia do nome dela, mas uma prostituta desconhecida de Amesterdão é a fonte de inspiração para a canção de Portugal no Festival Eurovisão", lembra o jornal, revelando que a banda conheceu "a senhora no hotel Bulldog no Red Light District de Amesterdão", em 2018.

"Uma senhora idosa falou com os membros da banda e contou-lhes a história de vida. Disse que já tinha sido uma jovem com sonhos mas que a vida acabou por ser diferente do que pensava: ficou viciada na droga e acabou na prostituição", resume o jornal.