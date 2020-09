O primeiro serão do programa inclui a participação de Beatriz Cortesão, na harpa.

Este momento inicial do Festival Musas, segundo o presidente da Câmara de Condeixa-a-Nova, Nuno Moita da Costa, é “uma viagem ao tempo dos romanos em Conímbriga”.

“Temos tudo para sermos, daqui a uns tempos, uma das referências culturais da região”, afirmou hoje o autarca, ao intervir numa conferência de imprensa, em Conímbriga, de apresentação do programa da edição de estreia do Festival das Artes, com concertos, 'workshops', gastronomia e astronomia, no Museu Portugal Romano em Sicó (PO.RO.S) e nas Ruínas de Conímbriga.

Ao realçar que a cultura “é essencial ao desenvolvimento das sociedades e do ser humano”, disse que a autarquia que lidera quer “dar mais um contributo” nesta área, com uma iniciativa que tem condições “para ser um sucesso”.

O Musas nasce de uma parceria entre a Orquestra Clássica do Centro, o município de Condeixa-a-Nova, o PO.RO.S e o Museu Nacional de Conímbriga.

Para Emília Martins, diretora da OCC, com sede em Coimbra, o festival traduz-se num “encontro com os tempos e a cultura que os povos manifestaram ao longo da história”, designadamente a época da ocupação romana do território.

No dia 16, às 19:00, no PO.RO.S, o Ensemble de Cordas da OCC realiza um café-concerto intitulado “O cérebro e a música”, com comentário do convidado António Freire Gonçalves, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (UC) e presidente do Conselho Português para o Cérebro.

“Serenata com a Lua por perto” é o concerto de encerramento, no dia 19, às 21:00, no PO.RO.S, com as vozes de Lara Martins (soprano) e Paulo Ferreira (tenor), cabendo os comentários ao cientista Carlos Fiolhais, professor da UC.

Intervieram ainda na sessão os diretores dos museus de Conímbriga e PO.RO.S, José Ruivo e Ana Carina Valadas, respetivamente.

O programa conta com a colaboração do Exploratório – Centro Ciência Viva de Coimbra, para a iniciativa “Observação das estrelas”, em Conímbriga, no dia 18, às 21:00.