O executivo de Marrazes trabalha na ideia de transformar a mata num parque para todo o concelho. "Esse é o plano, para o longo prazo, que terá de passar por várias fases e pelos próximos executivos", sublinha.

Para já, avança JazzMatazz, festival de ar livre e entradas grátis, que leva música à Mata dos Marrazes, com Alexandre Frazão, Saxofínia e Michael Lauren All Stars no dia 01 de junho. O segundo dia fica por conta das filarmónicas de Marrazes e da Associação Recreativa e Musical Amigos da Branca.

"A envolvência marcará a diferença", acredita Catarina Dias, secretária da junta que lançou a ideia a Paulo Clemente.

Ciente que o jazz "não é para milhares de pessoas", JazzMatazz surge para "incentivar o conhecimento e a curiosidade da população" e ainda como contributo para a candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura 2027.

A par disso, acrescenta Catarina Dias, procura-se combater "um estigma relacionado com as filarmónicas", vistas como "a bandinha das procissões e romarias".

"São muito mais do que isso, uma escola para muitos grandes músicos nacionais".

No futuro, Paulo Clemente pretende que o festival "cresça e se embrenhe na mata", à medida que for sendo concretizado o plano para revitalizar o espaço verde. "Queremos que atraia pessoas daqui e de fora de Leiria".