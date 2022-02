Até segunda-feira, segundo a organização do festival, 15 cidades portuguesas “serão verdadeiras capitais do amor numa celebração do Dia dos Namorados com a melhor banda sonora”.

Hoje, Aurea sobe ao palco do Fórum Luísa Todi, em Setúbal, Bárbara Tinoco ao do Auditório Municipal Carlos do Carmo em Lagoa, onde repete o espetáculo no domingo, Bonga atua no Teatro Aveirense, em Aveiro, e Diogo Piçarra no Teatro Virgínia, em Torres Novas.

Também hoje, Fernando Daniel atua no Teatro Municipal de Vila do Conde, os GNR no Cine-Teatro Paraíso, em Tomar, Jorge Palma no Cine-Teatro Avenida, em Castelo Branco, e Luísa Sobral no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém.

Para hoje estava também agendado um concerto dos The Black Mamba no Coliseu do Porto, que foi cancelado “por motivos de saúde dos intervenientes”. De acordo com a organização, o reembolso dos bilhetes pode ser pedido “nos respetivos locais de compra a partir de hoje e por um prazo máximo de 60 dias”.

Também “por motivos de saúde dos intervenientes”, foi adiado o concerto de Lena D’Água, marcado para domingo no Teatro Tivoli, em Lisboa. O espetáculo irá realizar-se em 06 de novembro, mantendo-se os bilhetes para domingo válidos para a nova data. Quem optar por devolver os bilhetes, pode fazê-lo a partir de segunda-feira, num prazo máximo de 60 dias.

Embora o concerto de Lena D’Água tenha sido adiado, haverá outros espetáculos no domingo no âmbito do Às Vezes o Amor: Carlão atua no Centro Cultural e Congressos das Caldas da Rainha, Diogo Piçarra no Altice Fórum Braga, Herman José no Teatro Municipal de Ourém e os The Black Mamba no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria.

O 8.º Às Vezes o Amor termina na segunda-feira com os concertos de Carlão no Convento de São Francisco, em Coimbra, Mafalda Veiga no Centro Cultural de Lagos e Resistência no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, com O Gajo na primeira parte.

O festival Às Vezes o Amor foi criado em 2015, congregando, na altura, oito cidades com concertos em simultâneo, com o objetivo de aumentar a oferta de espetáculos de música portuguesa fora do circuito de festivais de verão.