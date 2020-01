O certame abre, no dia 25, com os fadistas Ada de Castro, com cerca de 50 anos de carreira, Hélder Moutinho, Ana Margarida, José Geadas e Marta Rosa. No dia seguinte atuam Maria Armanda, Artur Batalha, ambos vencedores de Grandes Noites do Fado de Lisboa, respetivamente, em 1967 e 1971, e ainda Maura, Buba Espinho e Gustavo.

Os fadistas são acompanhados por Bruno Chaveiro, na guitarra portuguesa, João Filipe, na viola, e Fernando Nani, na viola baixo.

O festival toma o nome da primeira fadista que realizou uma digressão internacional, tendo atuado em Hollywood, nos Estados Unidos, em 1939, e no Rio de Janeiro, em 1947.