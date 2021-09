Durante três dias, oito artistas cujos projetos foram selecionados por um júri vão apresentar espetáculos nos vários estúdios, jardins e recantos do Palácio Pancas Palha, em Santa Apolónia, dirigidos ao público em geral, a outros artistas e a programadores.

Este ano, o programa selecionou trabalhos de teatro e dança de Alice Azevedo e Lila Tiago ("Nós Sunt – Uma Exibição"), Beatriz Valentim ("Self"), Bibi Dória ("Nome de filme"), Connor Scott ("To punch a cloud"), Elizabete Francisca ("A besta, as luas"), Gaya Medeiros ("Atlas da Boca"), Gisela Ferreira e Mário M. Fonseca ("Fantasmas de Prata"), e Natacha Campos ("Thefruit - work in progress).

Criado em 2019, o Interferências resulta de uma plataforma de promoção da criação artística promovido pela companhia para apoiar não apenas na dança, mas para as artes performativas em geral.

Na edição deste ano, o festival - que pretende ser "um espaço plural, experimental e transversal a várias práticas artísticas" - recebeu 60 candidaturas, avaliadas por um júri composto por António Quadros Ferro, Bruno Alexandre, Gisela Casimiro e Olga Roriz.

O Interferências vai decorrer entre esta sexta-feira a domingo entre as 17h00 e as 1h30 da madrugada, com entrada paga e lotação limitada.

A bailarina e coreógrafa Olga Roriz criou a própria companhia em 1995, que reúne o seu repertório na área da dança, teatro e filme, constituído por cerca de 40 obras.

Roriz criou e remontou coreografias para o Ballet Gulbenkian, Companhia Nacional de Bailado, Ballet Teatro Guaira (Brasil), Ballets de Monte Carlo, Ballet Nacional de Espanha, English National Ballet, American Reportory Ballet e Alla Scala de Milão (Itália), e dirigiu a Companhia de Dança de Lisboa antes de criar a companhia em seu nome.

O seu repertório conta, entre outras, com as peças "Pedro e Inês", "Inferno", "Start and Stop Again", "Propriedade Privada", "Electra", "Os Olhos de Gulay Cabbar", "Nortada", "Jump-Up-And-Kiss-Me", "Pets", "A Sagração da Primavera", "Antes que Matem os Elefantes", "Síndrome" e "Seis Meses Depois".