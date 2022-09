Promovido pelo município de Marvão, o festival vai decorrer a partir do dia 30 de setembro e até ao dia 2 de outubro, convidando os visitantes a “recuar no tempo”, transportando-os às raízes árabes e à época da sua fundação pelo guerreiro Ibn Maruam, no século IX.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a autarquia anuncia que nesta 15.ª edição do festival islâmico Al Mossassa também regressa o “Mercado das 3 Culturas”, que voltará a ficar situado na parte alta da vila, com a reconstituição do ambiente de um mercado típico da época.

Nesse espaço, existirão dezenas de pontos de venda com produtos e objetos relacionados com as culturas islâmica, judaica e cristã e será possível tomar um chá árabe ou saborear as iguarias daquela época.

“Como sempre, a 15.ª edição da Al Mossassa - “Festa da Fundação” terá uma programação de excelência, com animação itinerante e de palco constante, ao longo dos três dias, proporcionada por atores, figurantes e mais de uma dezena de grupos”, lê-se no comunicado.

Recriações históricas com figurantes trajados a rigor, um mercado árabe com artesãos a trabalhar ao vivo, um acampamento militar com exposição de armas e jogos para crianças, cavaleiros em duelos de armas, música e dança, saltimbancos, cuspidores de fogo, encantadores de serpentes e artes circenses, são outros dos atrativos do certame.

A inauguração do festival está marcada para as 18h00 de dia 30 mês, no átrio dos Paços do Concelho de Marvão.