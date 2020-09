O festival, promovido pela Arte-Via Cooperativa, sediada na Lousã (Coimbra), em homenagem às vítimas dos fogos florestais, decorrerá sob o lema "A arte e a cultura como reanimadores de uma região e de um povo".

Segundo a organização, o evento, que tem como patrono o Presidente da República, é intermunicipal e decorrerá em sete concelhos da região Centro (distritos de Coimbra e Leiria) afetados pelos fogos (Arganil, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Lousã, Miranda do Corvo, Pampilhosa da Serra e Pedrógão Grande).

"Esta edição é dedicada a Maria de Lourdes Pintasilgo [antiga primeira-ministra] e ao nonagésimo aniversário do seu nascimento, bem como a Fernando Namora e ao centenário do seu nascimento", adianta a Arte-Via.

Segundo a fonte, o evento tem como objetivo "levar os livros e os escritores aos sítios mais inusitados e imprevisíveis, como fábricas, campos, praias, igrejas, mercados, romarias, locais onde as pessoas trabalham e convivem".

"Com o tema transversal ‘Cuidar o Futuro', e porque este é um festival de causas, pretendemos abordar questões candentes para o devir do mundo, desde logo a emergência ambiental", sublinha.

O FLII - Palavras de Fogo, assume-se como "um festival de causas", que "pretende envolver todos os agentes de desenvolvimento, de todos os municípios participantes e todos os talentos locais, em todas as atividades a realizar em simultâneo: ações de formação, concursos, palestras, ‘workshops', leituras, feiras do livro, espetáculos, multimédia, performances, instalações, exposições, para e com todos os públicos de todas as faixas etárias".

Durante a iniciativa, os livros "estarão nos sítios mais inesperados, à mão de quem os quiser ler, os escritores portugueses e estrangeiros irão aos locais mais surpreendentes, os livros e as palavras farão novamente renascer a cor por entre o negrume".

Na edição deste ano será lançado o livro vencedor da 1.ª edição do Prémio Literário FLII - Palavras de Fogo, patrocinado pela Direção Regional de Cultura do Centro.

Segundo a direção da Arte-Via Cooperativa, o evento congrega autarquias e agentes culturais de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Arganil, Miranda do Corvo, Lousã, Pedrógão Grande e Pampilhosa da Serra.

Os parceiros associados são a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), a Delegação Regional da Cultura do Centro, a Universidade de Coimbra, a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), a Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), a Fundação Cuidar O Futuro e a Casa-Museu Fernando Namora.

A terceira edição do FLII - Palavras de Fogo estava agendada para junho, mas foi adiada para outubro devido à pandemia da COVID-19.