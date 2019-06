"Nós sentimos a necessidade de fazer esta campanha de crowdfunding, porque ela é muito coerente com a própria filosofia do festival, queremos chamar o cidadão comum a ter uma voz ativa, neste caso não é apenas apoiando financeiramente, (...) mas todo o festival é pensado com as comunidades locais", afirmou o diretor artístico do MEXE, Hugo Cruz, em declarações à agência Lusa.

A organização do festival, que vai na sua quinta edição, sentiu a necessidade de criar uma campanha de 'crowdfunding' através da plataforma PPL para angariar 2.000 euros necessários para receber um grupo de sete artistas brasileiros, que vai atuar no encontro.

A participação nesta campanha traz aos cidadãos recompensas por cada nível de doação, começando num reconhecimento público nas redes sociais do festival a todos os que contribuírem com dez euros e alcançando o seu máximo com os donativos superiores a 100 euros, que dão direito a um pequeno almoço com um dos grupos presentes no evento, e entrada gratuita numa das oficinas pagas, bem como a uma t-shirt e um saco do festival.

Segundo Hugo Cruz, ao longo de mais de um ano e meio, a organização teve contacto com "mais de 400 estruturas públicas e privadas, com um retorno extremamente positivo relativamente ao MEXE (...), mas na verdade isso não se traduziu num apoio suficiente para manter a programação que estava desenhada".