A estreia dos Moonspell no festival Montepio às Vezes o Amor, anteriormente agendada para dia 1 de maio, conta agora com nova data e novo horário. Em comunicado, a promotora anunciou que o espetáculo da banda no Cine-Teatro Avenida, em Castelo Branco, está agendado para o dia 21 de maio, às 20h30.

"Para este espetáculo, os Moonspell prepararam um alinhamento que inclui vários dos temas que têm definido os seus 30 anos de carreira mas que também integra músicas novas, incluídas no mais recente 'Hermitage', disco que tem ocupado o top de vendas nacionais por várias semanas. Uma noite que promete em tudo ser especial e que certamente marcará em grande a estreia da banda no cartaz do festival. Os bilhetes já adquiridos para o concerto dos Moonspell em Castelo Branco são válidos para a nova data, sem necessidade de troca", frisa a organização.

Já o espetáculo de Jorge Palma, agendado para 16 de maio, passa agora para dia 27 de maio, sexta-feira. O artista vai atuar nas Caldas da Rainha, no CCC (Centro Cultural e Congressos das Caldas da Rainha).

Os bilhetes já adquiridos para o concerto de Jorge Palma em Caldas da Rainha são válidos para a nova data, sem necessidade de troca, adianta a organização.

Datas do Festival Montepio às Vezes o Amor:

29 abril — Deixem o Pimba em Paz — Coliseu Porto AGEAS – Porto

29 e 30 abril — GNR — Teatro Municipal de Vila do Conde

30 abril — Deixem o Pimba em Paz – Coliseu dos Recreios — Lisboa

14 maio — Carlão — Centro de Congressos — Aveiro

14 maio — The Gift — Altice Fórum — Braga

14 maio — Luísa Sobral — Cine-Teatro Paraíso — Tomar

14 maio — Sara Tavares — Teatro Sá da Bandeira — Santarém

15 maio — Fernando Daniel — Auditório Carlos do Carmo — Lagoa

15 maio — Paulo Gonzo – Teatro Virgínia — Torres Novas

15 e 16 maio – Tiago Nacarato & Bárbara Tinoco – Teatro José Lúcio da Silva – Leiria

21 maio — Moonspell — Cine-Teatro Avenida — Castelo Branco

27 maio — Jorge Palma — CCC — Caldas da Rainha

31 julho — Salvador Sobral canta Brel — Convento São Francisco — Coimbra