“Este festival define-se como uma experiência de viagem, com um caminho progressivo e em crescendo”, salientou

Segundo a organização, uma das novidades da edição 2019 do N2 é o palco itinerante que vai permitir alargar o festival ao centro da cidade, com atuação de bandas com referências flavienses para “criar dinâmica com a comunidade”.

A organização destacou ainda a “preocupação ecológica” na logística do evento, anunciando a oferta de copos reutilizáveis na compra dos bilhetes que custam quatro euros por dia e 10 euros o bilhete geral.