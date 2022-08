Na 19.ª edição, de acordo com a promotora Ritmos, num comunicado divulgado esta semana, “a música divide-se pelos dois auditórios da emblemática sala bracarense”.

A primeira noite começa no Pequeno Auditório “ao som da doce voz de CAIO”, e continua no Grande Auditório, “com o pop sonhador de Ghostly Kisses e Helado Negro”.

A segunda noite do festival, “será entregue à melancolia introspetiva de Valter Lobo, no Pequeno Auditório, e ao arrebatador indie rock de Sean Riley com The Legendary Tigerman e Villagers, no Grande Auditório”.

Os bilhetes diários estarão disponíveis “brevemente”. A promotora recorda que “o bilhete para o Festival para Gente Sentada garante a entrada nos concertos programados na sala principal, ficando o acesso ao Pequeno Auditório limitado à sua lotação, mediante ordem de chegada”.