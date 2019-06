O Festival Raízes do Atlântico reuniu cerca de 11 mil pessoas nas últimas três noites, na Praça do Povo, na marginal do Funchal, o que “confirma o sucesso” desta iniciativa, afirmou hoje a secretária do Turismo da Madeira.

Numa nota hoje distribuída na região, Paula Cabaço afirma que "mais uma vez, cumpriu-se a tradição e houve um Festival de qualidade, que excedeu as expectativas, surpreendeu o público e que, naturalmente, deixa a certeza do seu regresso, em 2020". O Festival Raízes do Atlântico, que vai na 10.ª edição, que decorreu nas noites de quinta a sábado, "atraiu, à Praça do Povo, cerca de 11.000 pessoas", refere na mesma informação. "É também com o público e graças a todas as pessoas que assistem e que participam, ativamente, nestas realizações, que os nossos eventos se afirmam e enriquecem, em cada uma das suas edições, precisamente para corresponder ao que esperam de nós", adianta. Paula Cabaço destaca que este é um evento do cartaz cultural da Madeira, marcado pela sua "singularidade", sendo "um Festival diferenciado que acaba por promover a celebração da música de inspiração tradicional do Atlântico". O Raízes do Atlântico representou um investimento do Governo da Madeira este ano na ordem dos 200 mil euros, promovendo seis concertos de entrada livre, com artistas de Portugal, Cabo Verde e Brasil, nomeadamente Tito Paris, Mart'Nália, Ronda dos Quatro Caminhos, Maria Fura, Banda d'Além e Mariachi México.