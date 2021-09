Uma atuação em duo de CV & JAB, os músicos Christina Vantzou e John Also Bennett, abrirá em outubro o festival Semibreve, na Basílica do Bom Jesus do Monte, em Braga, revelou a organização.

Património da Humanidade da UNESCO desde 2019, a basílica será o palco para interpretação, em estreia nacional, de algumas das "paisagens sonoras e impressionistas" compostas por aquela dupla. O festival Semibreve decorrerá entre 28 e 31 de outubro em diversos locais de Braga, com um programa que revisita as dez edições que lhe antecederam. Ao programa já anunciado, a organização junta ainda "performances únicas" de nomes como Zeena Parkins, Rabih Beaini e Rafael Toral, filmadas na Galeria Duarte Sequeira, e que farão parte do programa 'online'. No Semibreve estará ainda o coletivo norueguês Supersilent, composto por Helge Sten (Deathprod), Arve Henriksen e Ståle Storløkken. Os coletivos Mera e Turva vão apresentar "sessões de cariz audiovisual pensadas de raiz para o Semibreve 2021".