O arranque do festival está marcado para o Fórum Municipal Luísa Todi, com dois espetáculos numa só noite, com bilhete único, do projeto Raia – Planeta Campaniça (do multi-instrumentista António Bexiga) e Miramar (projeto instrumental que junta os guitarristas Peixe, dos Ornatos Violeta, e Frankie Chavez).

O espetáculo do Raia – Planeta Campaniça terá como convidados Omiri (Vasco Ribeiro Casais), na viola braguesa e nickelharpa, Joana Negrão, na voz e gaita, Um Corpo Estranho (De la Motta e Pedro Franco), nas vozes, guitarra e banjo.

Setúbal volta a acolher o Soam as Guitarras em 21 de abril de 2021, com um dos espetáculos da digressão que marcam o final da carreira dos Dead Combo (Tó Trips e Pedro Gonçalves).

Em Oeiras, a programação do festival irá decorrer entre 01 e 11 de outubro.

No dia 1, no auditório municipal Eunice Muñoz, atua o fadista Ricardo Ribeiro com o Lisboa String Trio (Bernardo Couto, na guitarra portuguesa, José Peixoto, na guitarra clássica, e Carlos Barretto, no contrabaixo).

Um dia depois, a dupla Miramar sobre ao palco do auditório municipal Ruy de Carvalho e, a 3 de outubro, é a vez de o cantautor cabo-verdiano Mário Lúcio convidar a cantora portuguesa Teresa Salgueiro para um espetáculo no auditório Municipal Eunice Muñoz.

O guitarrista José Manuel Neto atua a 4 de outubro, no Palácio Flor da Murta, e, no dia 8 de outubro, sobe ao palco do auditório municipal Ruy de Carvalho para, com o pianista Filipe Raposo, acompanhar o cantor Sérgio Godinho no espetáculo "Os Fadinhos do Godinho".

No dia 9 de outubro, Tatanka (vocalista dos The Black Mamba) estará no auditório municipal Ruy de Carvalho, no dia 10, Manuel de Oliveira e Marco Rodrigues apresentam-se no auditório municipal Eunice Muñoz e, no dia 11, Ricardo Parreira atua no Palácio Flor da Murta.

Em Évora, o festival acontece nos dias 3 de outubro, com o projeto Raia – Planeta Campaniça, e 4 de outubro, com Pedro Caldeira Cabral, no Auditório Mateus D’Aranda.

O Soam as Guitarras ‘instala-se’ na Póvoa de Varzim, no Cine-Teatro Garrett, entre 10 e 13 de dezembro.

No dia 10, atua a dupla Miramar, no dia 11, Mafalda Veiga, no dia 12, Sérgio Godinho, com o espetáculo "Os Fadinhos do Godinho", e, no dia 13, Manuel de Oliveira convida Marco Rodrigues.

A 4.ª edição do festival foi adiada devido à pandemia da COVID-19.