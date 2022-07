O MEO Sudoeste regressa à Herdade da Casa Branca, perto da Zambujeira do Mar, em Odemira, a partir de sábado, dia em que abre o campismo, com um cartaz que inclui Major Lazer, Masego e Steve Aoki.

O festival MEO Sudoeste, que esteve dois anos interrompido devido à pandemia da COVID-19, decorre entre quarta-feira e 6 de agosto, mas, para quem tem passe de cinco dias, começa já no sábado com a abertura do campismo, onde há também um palco.

No sábado, no domingo e na segunda-feira haverá música no palco do campismo, com curadoria dos Karetus. Ao longo das três noites atuam, entre outros, Marlon Branco, André Gaspar e Anastasiya Ty.

Na quarta-feira é a noite de receção ao campista, com atuações de Nelson Cunha, Dirty Sound Boys, Conguito e DJ Xicocas.

Os concertos no recinto, distribuídos por quatro palcos, arrancam no dia 3 de agosto, com Stckman, DJ Oder, M3dusa, Chico da Tina, Pedro Sampaio, ProfJam, Lewis Capaldi, Morat, Ana Lua Caiano, Domingues, Eurico e Kappa Jotta.

Para 4 de agosto, estão agendadas as atuações de Major Lazer, Timmy Trumpet, Vil, Pierce, Laura, Xtinto, Beatriz Rosário, Morad, PTA Slowmow, Rafaell Dior, Tay e Jovem Dionísio, e, para dia 5, as de DJ Barata, DJ Xandy, Zinco, Join One & Yung Juse, Calema, Deejay Telio, Masego, Steve Aoki, Estraca, Jão, Soraia Ramos e Melim.

O festival termina no dia 6 de agosto, com Maurice West, Liam Cole, Chá de Funk, 9Miller, Bispo, Shouse, Aragão, Ivandro, Os Intencionais, Sippinpurpp, Ckay e Rex Orange County.

Nos quatro dias haverá também o Criadores de Tik Tok Show, um espetáculo, com direção artística de Cifrão, no qual “os maiores TikTokers nacionais se juntam para um momento de dança único”.

Além de bares de zonas de alimentação, o festival inclui máquinas de ‘vending’ (venda de comida e bebida) disponíveis 24 horas por dia.

Os portadores de pulseira com campismo têm à disposição autocarros gratuitos para a praia, na Zambujeira do Mar, a partir de sábado e até 6 de agosto, entre as 10h00 e as 19h00.

Além disso, o canal da Herdade da Casa Branca “poderá ser utilizado para banhos, sendo vigiado por nadadores-salvadores certificados”, entre as 10h00 e as 19h00, de sábado a 06 de agosto.

No campismo, além de chuveiros e casas de banho, há também uma cozinha comunitária e uma lavandaria.