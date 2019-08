“Avizinhar o mundo” é o mote da 11.ª edição do festival, que decorre entre 19 e 22 de setembro e tem o grupo O Bando como estrutura de criação convidada, de acordo com a organização num comunicado enviado à agência Lusa.

“Instalado pelo segundo ano consecutivo no território de São Vicente, o festival Todos centra-se desta vez no bairro da Graça e propõe um vasto programa que reflete preocupações transversais a pessoas de todos os continentes”, refere a organização.

Nesta edição, que assinala os 10 anos do festival, serão abordadas “questões relacionadas com racismo, questões de género, alterações climáticas associadas à sustentabilidade do planeta, questões que superam diferenças culturais e agregam artistas, colaboradores e espetadores do festival, empenhados num conjunto de causas em comum que os aproximam”.

A programação, que ainda não está completa, inclui, entre outras atividades, teatro, música, debates, instalações, encontros, performances, dança, fotografia, novo circo, arte urbana, visitas guiadas e gastronomia.