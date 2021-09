O festival Tremor decorre de 7 a 11 de setembro, voltando a fazer de São Miguel "o epicentro de uma experiência musical", com concertos, residências artísticas, caminhadas sonorizadas, intervenções artísticas e um programa infanto-juvenil.

Numa nota divulgada na quarta-feira, a organização adianta que "vão ser disponibilizados, a partir de hoje, um total de 250 bilhetes para o fim de semana de encerramento da sétima edição do Tremor", com o valor global de 30 euros, ingressos que "permitirão a entrada nas atividades de sexta-feira (dia 10) e sábado (dia 11) a terem lugar nos recintos do Poço do Largo, em Vila Franca do Campo, e na Reserva Natural do Pinhal da Paz, em Ponta Delgada". Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteira online.

A organização anunciou também hoje, na nota divulgada, o cancelamento de duas das performances internacionais do cartaz, "fruto da instabilidade nas viagens e rotas internacionais", pelo que "deixou de ser possível trazer aos Açores os elementos de MadMadMad e Warmduscher", sendo substituídas pelas atuações de CZN e Sereias.