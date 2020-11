Este ano, o festival estava pronto a arrancar no final de março, mas teve de ser cancelado devido ao estado de emergência que atirou o país para o confinamento, em 13 de março, num esforço de contenção da pandemia de COVID-19.

Para 2021, “entre os dias 07 e 11 de setembro, a ilha de São Miguel, nos Açores, volta a ser o epicentro para o evento que, nos últimos sete anos, se assumiu como um espaço de encontro entre a música, a ilha, a população local e a comunidade artística”, afirma a organização, em comunicado enviado hoje às redações.

Esta decisão surge “da necessidade da organização repensar e redesenhar o formato de apresentação do festival que terá, necessariamente, de encontrar uma nova forma de existir em linha com as mudanças que são já hoje claras”.

Assim, o festival que se costuma realizar entre março e abril, coincidindo com a altura da Páscoa, é antecipado para setembro, por ser “uma opção menos passível de poder colidir com medidas e restrições à circulação de pessoas”.

Sem adiantar ainda informações sobre o cartaz, uma vez que essas serão reveladas “no primeiro quadrimestre de 2021”, os responsáveis adiantam que a edição de 2021 terá “o mesmo espaço para os concertos, a descoberta do território, a criação inclusiva, o diálogo com a memória e tradições açorianas e o inesperado”.

O evento terá edição limitada, sendo que os bilhetes para a edição de 2020 que não foram devolvidos transitam para a edição do próximo ano e a venda de novos bilhetes “ficará momentaneamente suspensa”.

A edição de 2020 tinha confirmados nomes como Anna Meredith, Lena D'Água, Solar Corona, Angélica Salvi, Conferência Inferno, The Dirty Coal Train, Juana Molina, Kathryn Joseph, Föllakzoid e Gabber Modus Operandi, entre outros.