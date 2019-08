O Festival Viva Bach, promovido pelo Município de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, vai decorrer entre os dias 20 e 22 do próximo mês, no Auditório Municipal da cidade e na Igreja de Santiago, explicou a autarquia, em comunicado.

O evento, que aborda “a música, a vida, a obra e o génio” daquele compositor alemão, vai começar na Igreja de Santiago, às 21:00 de dia 20 de setembro, com um concerto intitulado “Prelúdios e Fugas”, protagonizado por Anna Magdalena Kokits (Áustria), no piano, e Paul Gulda (Áustria), no cravo.

A mesma igreja vai ser palco, no dia seguinte, de dois concertos: o primeiro, às 16:00, designado “As Épocas à Conversa”, com Paulo Gaio-Lima (Portugal), no violoncelo, e o Duo Moving Sounds, formado por Markus Stockhausen (Alemanha), no trompete, e Tara Bouman (Alemanha), no clarinete baixo.